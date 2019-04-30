Политические партии пустят на Первомай везде, кроме Камчатки?

Петропавловск-Камчатский, , 07:06 — REGNUM В регионах Дальнего Востока уже всё готово к Первомаю. Мэрии столичных городов приглашают жителей на демонстрации, подробно рассказывают о том, по каким маршрутам пойдут колонны. Во всех регионах ДФО в колоннах пойдут предприятия и организации, общественные объединения. Пойдут и политические партии, об этом сообщается в официальных релизах. Политические партии пройдут в колоннах везде — кроме Камчатки. Мэрия столичного Петропавловска-Камчатского стоит насмерть: политпартий на Первомае быть не должно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Из Южно-Сахалинска сообщают, что в традиционном первомайском уличном шествии примут участие почти 5 тыс. человек.

«В составе двух колонн пройдут представители профсоюзных организаций, политических партий, почётные граждане областного центра, сотрудники предприятий, все желающие», — сообщило Агентство по развитию города Южно-Сахалинска.

Праздничное шествие 1 мая 2019 года в Хабаровске начнётся в 10 часов утра. Как сообщают в мэрии краевой столицы, в традиционном митинге, посвящённом Дню Весны и Труда, примет участие губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, лидер профсоюзного движения региона Галина Кононенко. В праздничном шествии в колоннах пройдут по площади представители коллективов всех отраслей экономики края, а также общественные и молодежные организации.

«Участие в шествии уже подтвердили представители ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», «Партии Роста», возможно, примет участие и партия «Яблоко», — сообщают из Хабаровска.

Приморские телеграм-каналы сообщают, что в 2019 году в регион впервые за многие годы вернулось единство. В частности, приморский канал «Политический ипподром» сообщает:

«В Приморье, похоже, возвращается солидарность и единство в политике. На первомайское шествие впервые за многие годы вернули колонны с партийной символикой. На общегородскую демонстрацию пойдут ЛДПР, Партия пенсионеров и другие. В КПРФ чтят новые партийные традиции и пойдут 1 мая отдельным шествием и проведут отдельный партийный митинг».

В других дальневосточных регионах примерно то же самое. Партийная символика и политические партии, идущие в колоннах, не вызывают у властей ни страха, ни раздражения. Только на Камчатке — всё по-другому. Там оппозиционные партии продолжают «битву» с мэрией Петропавловска-Камчатского за право пойти на Первомай со своей символикой и в колонне. Мэрия стоит насмерть, утверждая, что партии не имеют права ходить на Первомай

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«Согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ, 1 мая — это государственный праздник Весны и Труда. Для проведения праздничных мероприятий в Петропавловске — Камчатском издано постановление № 785 «Об организации и проведении праздничной программы, посвящённой празднику Весны и Труда — 1 мая». Данный документ предусматривает праздничное шествие трудовых коллективов, культурно-досуговую программу, организацию выездной торговли. Ещё раз обращаем внимание на то, что данное мероприятие не является политическим. Если отделение какой-нибудь политической партии собиралось проводить шествие или демонстрацию, с выражением своих политических взглядов и убеждений, то для этого надо руководствоваться ФЗ «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях», — привело официальное сообщение мэрии столицы Камчатки ИА Камчатка-Информ.

В мэрии также утверждают, что не получали официальных запросов от политических партий по поводу их участия в первомайской демонстрации. Между тем лидер фракции «Справедливая Россия» в Законодательной думе Камчатского края Михаил Пучковский 29 апреля 2019 года сообщил корреспонденту ИА REGNUM о том, что лично отнёс запрос в мэрию Петропавловска-Камчатского. По словам политика, бумагу долго не хотели принимать, но ему удалось вручить её сотрудникам канцелярии.

Правительство Камчатского края также сообщило, что в 2019 году первомайские шествия проводит мэрия столичного города. В правительстве региона особо подчеркнули, что данное мероприятие является культурным, а не публичным. Поэтому в шествии не может быть партийных колонн.

На Камчатке усиленно распространяется информация о том, что в этом году ни в одном регионе страны политическим партиям не дадут принять участие в Первомае. Камчатские СМИ пишут об этом со ссылкой на некие «источники».

Как видим, запреты на участие политических партий в первомайском шествии имеют место быть только на Камчатке.

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Жители Колымы в социальных сетях по примеру Камчатки призвали выйти на Первомай в жёлтых жилетах и выразить недоверие «Единой России». Тем не менее власти Магадана не доходят в своей деятельности до явного абсурда. На Первомай по Магадану прошествуют семь праздничных колонн. В них будут идти, как сообщает городская мэрия, трудовые коллективы, политические партии, организации, детские и молодежные объединения.

Силовики Колымы до 13 мая переведены в режим повышенной готовности. Однако связано это с массовыми народными гуляниями, мероприятиями. И в таком же режиме представители силовых структур будут работать по всей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке впервые за всю историю власти запретили политическим партиям идти в первомайских колоннах. В ответ на это оппозиция принялась закупать жёлтые жилеты — чтобы в них прийти на Первомай в знак протеста против произвола властей. 28 апреля торговцы пожаловались на то, что власти велели им убрать все жилетки жёлтого цвета с прилавков и вернуть их в продажу не ранее 2 мая. Оппозиция не сдаётся и закупила свистки, граждане же в социальных сетях спрашивают друг у друга, где можно раздобыть жёлтый жилет для первомайской демонстрации.

Жители Камчатки, журналисты и оппозиция полуострова уверены: запрет на проход политических партий в колоннах на 1 мая связан с тем, что губернатор Владимир Илюхин очень боится повторения Первомая 2018 года, когда в колоннах несли транспаранты с требованием его отставки.