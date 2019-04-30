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Боевики «Боко Харам»* атаковали деревню на северо-востоке Нигерии

Политика

* «Боко Харам» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Абуджа, 30 апреля 2019, 19:07 — REGNUM  Боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали деревню на северо-востоке Нигерии

По словам очевидцев и представителей местной власти, жертвами нападения на деревню Куда-Кая в штате Адамава вечером 29 апреля стали 25 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля армия Нигерии провела крупный рейд против «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в штате Борно, в ходе которого были эвакуированы более 10 тыс. человек.

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