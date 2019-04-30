Грузовик ВСУ подорвался на противотанковой мине в Донбассе

Донецк, , 17:59 — REGNUM Грузовик Вооружённых сил Украины подорвался на мине в Донбассе. Об этом 30 апреля сообщил пресс-секретарь управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

По его словам, инцидент произошёл накануне северо-западнее населённого пункта Водяное. Автомобиль ЗИЛ-131, принадлежавший 79-й штурмовой бригаде ВСУ, подорвался на противотанковой мине, установленной украинскими боевиками.

Отмечается, что грузовик перевозил 122-миллиметровые боеприпасы к гаубицам, но в результате подрыва на мине полностью сгорел.

Безсонов также сообщил, что за последние сутки ВСУ потеряли убитыми и ранеными троих военнослужащих, открывших огонь по территории ДНР. Обстрел вёлся по донецкому и мариупольскому направлениям с применением миномётов, гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

«Ответным огнём из стрелкового оружия наши защитники успокоили противника, при этом был уничтожен один украинский боевик, ещё двое получили ранения», — отметил Безсонов.

Он уточнил, что в обстрелах участвовали военнослужащие 57-й мотопехотной, 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.