Врио министра в Чувашии отчитали за замечание о молодёжи и низкой зарплате

Чебоксары, , 15:32 — REGNUM В Чувашии на заседании регионального правительства, которое состоялось 25 апреля, разбирались, почему в министерстве транспорта массово увольняются чиновники. Выступавший с докладом врио министра Евгений Павлов сослался на то, что «молодёжь не готова приходить в госуправление», и, «естественно, не совсем их устраивает заработная плата». На что глава Чувашии Михаил Игнатьев заметил, что «администрация главы у нас проводит кадровую политику», поручив выяснить, почему люди увольняются, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Отметим, что в минтрансе «текучка» не только среди рядовых служащих: менее чем за семь лет здесь сменились пять министров.

В ходе отчёта о работе минтранса в 2018 года особое внимание было уделено кадровой ситуации. Выяснилось, что при штатной численности в 27 человек в течение года «уволились 13 человек», средний возраст служащих — 36 лет.

«Почему такая текучка?» — спросил глава республики Михаил Игнатьев.

«В основном, более половины людей, это костяк министерства, которые уже работают более 15 лет. Те молодые специалисты, которые приходят к нам, работают у нас порядка 3−4 месяцев, кто-то полгода, и не выдерживают, скажем так, такого динамичного ритма работы, когда и по вечерам приходится долго сидеть, и в субботу, и в воскресенье. Пока молодёжь не готова приходить в госуправление. И, естественно, не совсем их устраивает та заработная плата, которая у нас есть», — ответил врио министра транспорта Евгений Павлов.

«Спасибо за ответ, но вы сами тоже молодой человек. Молодёжь — она целеустремлённая, талантливая, креативная, новаторская, нельзя их поливать грязью, просто надо корректным быть в отношении молодёжи. Когда мы отбираем, вот тогда надо подбирать квалифицированных, готовых к работе, которые по компетенции готовы отвечать и соответственно готовы, как вы говорите, работать ненормированный рабочий день. У нас в министерствах примерно одинаковая ситуация. И касаясь текучести кадров — администрация главы у нас проводит кадровую политику, надо смотреть, причины в чём», — сказал Игнатьев.

Он поручил «провести анализ», так как «постоянная текучка ведёт к проблемам при реализации национальных проектов».

"Если взять по транспортной реформе, то в определённой степени мы не подготовились. И создали социальную напряжённость на ровном месте с органами местного самоуправления. Так не должно быть», — заключил глава Чувашии.

Отметим, что с момента создания минтранса Чувашии кадровая текучка наблюдается не только среди рядовых чиновников, но и руководителей министерства: за неполные семь лет сменились пять министров. С февраля кресло остаётся свободным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии было создано в мае 2012 года, первым министром стал Михаил Янковский, работавший на посту два года в статусе вице-премьера. Его сменил Владимир Филиппов, сумев удержаться на посту 1,5 года, затем примерно по восемь месяцев министрами побывали Владимир Доброхотов и Михаил Резников. В феврале 2017 года пост занял Владимир Иванов, пробыв министром транспорта два года.

Напомним, в Поволжье по итогам 2018 года среднемесячная заработная плата гражданских служащих, работающих в органах исполнительной власти, в среднем составила 50 811 рублей, что на 12,2% выше уровня 2017 года. Среди гражданских служащих, работающих в органах исполнительной власти регионов, самая высокая зарплата была в Оренбургской области — 60 228 рублей (рост относительно 2017 года на 4,9%), минимальная зарплата отмечено в Чувашии — 40 340 рублей (рост на 7,5%).

По данным Чувашстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в 2018 году составила в республике 27 015,8 рублей, что на 9,9% выше уровня 2017 года.