Беглов предложил «стимул» для рождения двойняшек и тройняшек

Санкт-Петербург, , 11:18 — REGNUM Петербургские матери, родившие тройняшек, с 2020 года получат право на няню за счет городского бюджета. Соответствующий проект уже согласовывается в Смольном, передает 30 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил, что Северная столица стала лидером по рождению тройняшек в стране. Но этим семьям зачастую тяжело управиться с таким количеством детей одновременно.

«Хорошо, когда в семье рождается трое малышей, есть дедушка и бабушка, есть кому помочь, но иногда дедушки и бабушки нет, и некому помочь», — отметил Беглов на заседании городского правительства.

Глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков отчитался, что поручение врио губернатора о нянях выполнено, и соответствующий проект будет представлен к июню 2019 года.

Таким образом, с 1 января 2020 года городской бюджет сможет оказывать помощь семьям с тройняшками в оплате няни до достижения детьми возраста 1,5 года.

«По определенному тарифу, конечно, а не так, как кто-то из нянь захочет», — уточнил Александр Беглов. Впрочем, на его взгляд, эту льготу можно было бы и распространить, а это будет, в свою очередь, стимулировать молодые семьи.

«Я бы, наверное, считал правильным такое же решение распространить на двойняшек. Когда двойня родилась. Чтобы тоже был соответствующий стимул. Тоже сложно, когда двойня рождается. Особенно, если первая это двойня, нет соответствующего опыта», — сказал Беглов.

Чиновник предполагает, что Петербург мог бы помогать семьям и дольше, чем полтора года, но пока на это денег нет.

«Пока до полутора лет. Там посмотрим, разбогатеем — прибавим еще что-нибудь», — заключил Александр Беглов.

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Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2018 года численность постоянных жителей Санкт-Петербурга достигла 5 млн 384 тыс. человек, прирост населения за 2018 год составил 32 тыс. человек, при этом 86% этой цифры обеспечены мигрантами, переехавшими на ПМЖ в Петербург. Коэффициент рождаемости в Петербурге в 2018 году упал до 11,9, или 63,9 новорожденных на 1 тыс. человек.

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