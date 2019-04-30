«Яблоко» определится с кандидатом в мэры Новосибирска на праймериз

Новосибирск, , 09:26 — REGNUM Руководство новосибирского регионального отделения партии «Яблоко» заявило, что своего кандидата на выборы мэра Новосибирска партия определит на праймериз, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«С помощью этой процедуры члены партии выберут кандидата, которого «Яблоко» выдвинет на выборах мэра Новосибирска в сентябре 2019 года. Кандидатом на праймериз может быть всякий, кто имеет право баллотироваться на должность мэра, при этом не является членом других зарегистрированных партий и поддерживает «Меморандум политической альтернативы» — основной программный документ «Яблока», — рассказала председатель регионального отделения «Яблока» Светлана Каверзина.

Она отметила, что решение о регистрации кандидата оргкомитет примет не позднее чем через два дня после подачи полного пакета документов. Выдвижение кандидатов пройдёт с 5 по 17 мая, а с 18 по 31 мая будут организованы дебаты кандидатов на праймериз. Выбирать победителя будут тайным голосованием с 1 по 7 июня.

«В любом случае, кандидата в мэры Новосибирска, в соответствии с законом, выдвинет партийная конференция, после того как будут назначены выборы — это произойдет не позднее 12 июля. Конференция будет руководствоваться результатами праймериз, кроме исключительных случаев», — указала Каверзина.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Светлана Каверзина отметила, что уже есть желающие участвовать в предварительном голосовании.

«Есть желающие. Уже заявились: Дмитрий Холявченко (заместители председателя реготделения партии — прим. ИА REGNUM ), организатор нескольких акций либертарианских Алексей Нефёдов, Сергей Бойко (координатор штаба Алексея Навального в Новосибирске — прим. ИА REGNUM ) проявил интерес, — уточнила она. — Почему такой формат — всё просто: партия «Яблоко» имеет право выдвигать кандидата на пост мэра без сбора подписей. Для многих кандидатов это представляет интерес. Так что выдвинем того, кто победит на праймериз. Сделаем их максимально конкурентными. Чтобы выиграл сильнейший».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» отказалась от выдвижения своего кандидата на выборах мэра Новосибирска осенью 2019 года. В ЕР заявили, что намерены сосредоточиться на выборах 2020 года, когда в Новосибирской области будут выбирать депутатов в Горсовет и Заксобрание.

В настоящее время о своём желании участвовать в выборах, которые пройдут 8 сентября, заявили мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат Законодательного собрания области Дарья Украинцева (ЛДПР), бывший владелец и руководитель компаний по производству алкогольных напитков Сергей Проничев («Партия Роста») и Анатолий Локоть (КПРФ). Также общественная организация «У нас на Шлюзе» предложила депутату Горсовета Новосибирска Наталье Пинус выдвинуть свою кандидатуру, а от «Справедливой России» может пойти известный политический деятель Иван Стариков.

Читайте ранее в этом сюжете: «Единая Россия» решила отказаться от участия в выборах мэра Новосибирска