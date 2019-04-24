Первого мая жители Колымы намерены выразить недоверие «Единой России»

Магадан, Магаданская область, , 08:04 — REGNUM На призыв выйти на первомайскую демонстрацию в жёлтых жилетах, чтобы таким образом выразить недоверие местной власти и партии «Единая Россия», откликнулись жители Магаданской области. Люди намерены присоединиться к дальневосточной протестной акции и отправиться на шествие, надев жёлтый жилет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как пишет ИА «Весьма», координационного центра, который бы объединил желающих продемонстрировать свой протест, на Колыме нет. Но в соцсетях активно высказывают слова поддержки инициаторам дальневосточного движения и намерение его поддержать.

Как трактуют на Колыме, призыв надеть жёлтые жилеты — следствие протестных акций во Франции против повышения цен на бензин в 2019 году. Тогда на улицы в жёлтых жилетах выходили тысячи французов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке, где была инициирована первомайская акция протеста в жёлтых жилетах, политическим партиям запретили участвовать в праздничном шествии. Запрет на партийные колонны оппозиция Камчатки сочла местью губернатора Владимира Илюхина за прошлогодний Первомай, когда в колоннах оппозиционных партий люди несли транспаранты с антигубернаторскими лозунгами.