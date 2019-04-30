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Акихито 30 апреля отречётся от престола

Политика

Церемония продлится два дня

Токио, 30 апреля 2019, 02:54 — REGNUM  Церемония отречения от престола императора Японии Акихито начнётся 30 апреля в Токио. Она продлится два дня.

После отречения императором станет наследный принц Нарухито, старший сын Акихито.

В день церемонии в столице усилена работа правоохранительных органов: безопасность обеспечат тысячи полицейских. Накануне, 29 апреля, была проверена безопасность императорского дворца.

Напомним, указ о проведении 30 апреля 2019 г. церемонии отречения Акихито от престола был утверждён японским правительством 6 марта 2018 г. Отречение Акихито связано с состоянием его здоровья и возрастом (сейчас императору 85 лет).

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