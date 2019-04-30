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Куратор Мюллера подал в отставку с поста замгенпрокурора США

Политика

Ожидается, что Розенстайн освободит должность заместителя генпрокурора 11 мая 2019 года

Вашингтон, 30 апреля 2019, 01:55 — REGNUM  Заместитель генпрокурора Соединенных Штатов Род Розенстайн, назначивший Роберта Мюллера спецпрокурором для расследования дела о «российском вмешательстве» в американские выборы, заявил об уходе в отставку, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что Розенстайн уже уведомил президента США Дональда Трампа письмом о своей отставке. Он заявил, что за время работы на своем посту «был предан ценностям, которые делают Америку великой», и всегда «ставил Америку превыше всего». Таким образом Розенстайн в своем письме сделал отсылки к лозунгам команды Трампа.

Ожидается, что Розенстайн освободит должность заместителя генпрокурора 11 мая 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в феврале стало известно о скорой отставке замгенпрокурора Рода Розенстайна. Тогда ожидалось, что он покинет свой пост еще в марте. Отмечается, что Трамп уже выдвинул в качестве кандидатуры на пост заместителя генпрокурора Джеффри Розена.

Читайте ранее в этом сюжете: Розенстайн уйдет в оставку с середины марта

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Отставки и назначения
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