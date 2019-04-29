Ужесточение эмбарго тревожит иностранные компании на Кубе

Гавана, , 22:21 — REGNUM Испанская сеть отелей Meliá и французская межнациональная Pernod Ricard первыми отреагировали на изменение ситуации на Кубе. Они не испугались закона Хелмса-Бертона, который планируют реактивировать США, чтобы позволить своим судам принимать иски от владельцев недвижимости, конфискованной на острове, сообщает испанское издание El Pais.

Эти два предприятия продолжат работу в обычном режиме, и, согласно свидетельствам юристов и инвесторов, реакция большинства иностранных фирм, ведущих дела на Кубе, будет аналогичной, хотя эксперты и предупреждают, что не собираются недооценивать ущерб, который нанесет закон. Цель Вашингтона — изолировать Кубу и создать атмосферу страха и неуверенности, чтобы уменьшить будущие инвестиции в остров.

«Сезон охоты начинается 2 мая, когда федеральные суды Соединенных Штатов станут принимать исковые требования от американских и кубинских граждан, чье недвижимое имущество подверглось национализации после 1959 года. В Гаване воспринимают очень серьезно эту угрозу, которая сопровождается мерами по ограничению поездок и денежных переводов, а также увеличением давления на международную финансовую систему в тот момент, когда остров готовится столкнуться с новым периодом дефицита», — пишет El Pais.

Никто не верил, что спорный Раздел III закона Хелмса-Бертона, допускающий судебные тяжбы и применение санкций к тем предприятиям, которые заняты «незаконной торговлей» с использованием экспроприированного имущества, будет когда-либо активирован после соглашения, достигнутого Вашингтоном и Брюсселем в 1998 году, о его приостановке. Однако администрация Трампа это сделала, не приняв во внимание предупреждения ЕС, который уже поставил в известность США, что если его предприятия пострадают, он будет действовать, и тогда разразится торговая война с неясными последствиями.

«Понятие «незаконной торговли» является намеренно двусмысленным и касается не только предприятий, инвестировавших в конфискованную недвижимость, — объясняет Хосе Мария Виньялс, юрист, специализирующийся на санкциях. — Могут быть затронуты и все те, кто извлекает прибыль или реализует торговые операции, связанные с оспариваемым имуществом — не только объектами недвижимости, земельными участками, зданиями, отелями и т. д., но также патентами и товарными знаками, поэтому перечень потенциальных ответчиков почти бесконечен».

Виньялс также отмечает, что в случае отелей, например, закон Хелмса-Бертона «не только затронет сети, такие как Meliá, Iberostar или Accor, — пусть даже собственность на их объекты будет кубинской — но и туроператоров, туристические агентства и тех, кто продает этим отелям мыло, полотенца или лампочки».