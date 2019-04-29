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Эрдоган и Трамп могут создать рабочую группу вокруг сделки по С-400

Политика

Вашингтон крайне болезненно реагирует на закупку Турцией российского комплекса ПВО

Анкара, 29 апреля 2019, 18:52 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и предложил ему организовать рабочую группу по ситуации вокруг закупки Анкарой российских систем ПВО С-400, сообщает 29 апреля пресс-служба администрации президента Турции.

«Наш президент провел сегодня телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, высказав идею организовать рабочую группу по С-400», — указано в сообщении.

Кроме того, пресс-служба отметила, что Эрдоган выразил Трампу соболезнования по поводу гибели людей в Калифорнии из-за нападения на синагогу. Также главы государств обсудили ситуацию в Сирии, борьбу с терроризмом и планы увеличить объёмы торгового оборота между Турцией и США до $75 млрд.

Напомним, Вашингтон очень резко реагирует на решение Турции закупить российские системы ПВО, однако Анкара проявляет твёрдость в данном вопросе. Первые комплексы С-400 поступят в Турцию в июле 2019 года.

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Продажа Турции российского зенитного комплекса
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