Шойгу: США не мешают «Исламскому государству"* усиливаться в Афганистане

Москва, , 17:42 — REGNUM Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усиливает своё присутствие на территории Афганистана, превращая эту страну в плацдарм для своей дальнейшей экспансии, заявил 29 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу в Бишкеке на совещании глав военных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Российский министр обороны отметил, что после военного разгрома в Сирии и Ираке боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перебазируются в Центральную и Юго-Восточную Азию.

«Как следствие, растет трансграничная преступность, формируется питательная среда для экстремистских и сепаратистских движений, создаются террористические ячейки. Наиболее сложная ситуация складывается в Афганистане», — сказал Сергей Шойгу.

При этом глава российского военного ведомства подчеркнул, что «многолетнее американское присутствие в этой стране не решило существующих проблем».

По мнению Сергея Шойгу, для противодействия террористам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) надо не только бороться с производством и транзитом наркотиков, но и «способствовать продвижению межафганского мирного диалога под руководством самих афганцев».

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