В Латвии гадают, почему Лукашенко отменил свой визит в Ригу

Рига, , 16:53 — REGNUM

Официальный визит белорусского президента Александра Лукашенко в Латвию был отложен на неопределенной время, сообщает новостной портал bb.lv.

Редакцияbb.lv называет три возможные причины, почему было принятое такое решение. Первая связана с тем, что нынешний президент Латвии Раймондс Вейонис не будет более занимать этот пост, так как правящие партии решили назначить новым президентом Эгила Левитса. Таким образом, белорусский лидер передумал встречаться с так называемой «хромой уткой».

Вторая версия — из-за обострений отношений с Россией, Лукашенко «не хочет злить Москву поездкой в страну-участницу военного блока НАТО.

Другой причиной переноса называется нежелание белорусского президента встречаться с председателем Сейма (латвийский парламент) членом партии «Национального объединения» Инарой Мурниеце. По причине того, что 16 марта глава парламента активно участвовала в мероприятия в честь воевавших на территории нынешней Белоруссии латышских легионеров СС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разговоры о возможном визите Лукашенко в Ригу ведутся с июля 2017 года. В ходе визита уже бывшего премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса в Минск в феврале 2018 года было передано официальное приглашение белорусской стороне. Официальная подготовка визита ведется с июля 2018 года.

В феврале 2019 года посол Белоруссии в Латвии Василий Маркович заявил, что организаций визита белорусского президента в прибалтийскую республику находится на стадии «окончательного согласования». Он также сообщил, что спикер Сейма (латвийский парламент) и глава правительства Латвии подтвердили свою готовность к потенциальной встрече.

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Напомним, что в сентябре 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в дипломатическом корпусе.

На должность чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвии был назначен Василий Маркович, перед которым была поставлена задача с выгодой для Белоруссии «обеспечить беспрепятственный нормальный выход к морю». Лукашенко прямо связал это с разногласиями Белоруссии и Литвы, которая «не хочет нормально сотрудничать с Минском, теперь нужно сделать упор на Латвию».

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Отношения Литвы и Белоруссии осложнены строительством БелАЭС, против которой резко выступают власти Литвы. Так как станция располагается не на безопасном расстоянии от Вильнюса (50 км), в Латвии её строительство было объявлено «угрозой национальной безопасности»

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