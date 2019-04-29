Володин направил в комитеты Госдумы перечень поручений Медведева

Москва, , 16:05 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева министерствам и ведомствам профильные комитеты Госдумы и рабочую группу, созданную по итогам отчета правительства, сообщает пресс-служба Госдумы 29 апреля.

Ранее в Госдуму поступил перечень поручений от Медведева по итогам ежегодного отчета правительства перед депутатами по итогам проделанной в 2018 году работы. Речь идёт о вопросах, касающихся диспансеризации населения и выявления онкологических заболеваний, а также об обеспечении школьников качественным питанием, использовании средств маткапитала на строительство жилого дома на садовом земельном участке и других вопросов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе отчёта правительства Вячеслав Володин предложил создать совместную рабочую группу по итогам работы министерств и ведомств в 2018 году, чтобы оперативно разработать необходимые изменения законов и принять их в ближайшее время.

«Мы могли бы до завершения весенней сессии принять поправки в законодательство… Многие вопросы, которые здесь прозвучали, действительно назрели, а учитывая решения с вашей стороны, возможно, нам удастся решение этих вопросов максимально приблизить», — отметил Володин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев такую идею поддержал.

«Прямо здесь, в этом зале, я даю поручение аппарату правительства подготовить предложения по этой группе для того, чтобы окончательно отработать законодательные идеи», — заявлял премьер-министр.