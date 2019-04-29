За ошибки в декларации 93 новосибирских чиновника наказаны, пятеро уволены

Новосибирск, , 14:45 — REGNUM В Новосибирской области после проверок сведений о доходах чиновников за 2017 год к дисциплинарной ответственности привлечено 93 служащих, двое из них уволены в связи с утратой доверия. Такие данные ИА REGNUM предоставили в правительстве региона.

Всего в 2018 году сведения о доходах за 2017 год предоставили более 13 тысяч гражданских и муниципальных служащих, а также лиц, замещавших государственные должности Новосибирской области и муниципальные должности.

В ходе проверки выяснилось, что некоторые чиновник предоставили неполные или недостоверные сведения о доходах — при отсутствии коррупционной составляющей 61 гражданский служащий, 106 муниципальных служащих, 16 лиц, замещающих муниципальные должности. Некоторые чиновники не соблюдали требования о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов — пять гражданских служащих и один муниципальный служащий. Случаев незаконности источников получения средств, за счет которых совершены сделки в 2017 году, не установлено.

«По результатам проверок достоверности и полноты сведений о доходах, привлечено к дисциплинарной ответственности 93 служащих (49 гражданских и 44 муниципальных). 40 гражданских служащих и 37 муниципальных получили замечание, пять гражданских служащих и четыре муниципальных — выговор, два уволены в связи с утратой доверия. Кроме того, три гражданских служащих уволены по итогам проверок соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, одному муниципальному служащему вынесено замечание», — уточнили данные в департаменте организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора Новосибирской области и правительства региона.

В настоящее время на основании представления прокурора осуществляются ещё 19 проверок достоверности и полноты сведений о доходах новосибирских чиновников за 2017 год.