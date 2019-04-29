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3 мая по Варшаве пройдут войска НАТО

Политика

Празднование Дня конституции будет совмещено с 15-летием членства Польши в Евросоюзе и 20-летием – в НАТО

Варшава, 29 апреля 2019, 13:27 — REGNUM  3 мая в Варшаве пройдёт военный парад в честь Дня конституции. В этот раз праздник решено совместить с празднованием 15-летия пребывания Польши в Евросоюзе и 20-летия — в НАТО.

Как сообщил министр обороны Мариуш Блащак, в параде, который проводится под девизом «Сильны в союзе» примут участие военнослужащие США, Великобритании, Румынии и Хорватии.

Министр сообщил, что в параде, кроме собственно военных, примут участие другие военизированные формирования — пожарные, сотрудники полиции, пограничники, служба государственной охраны, железнодорожной охраны, а также представители лесной службы, краевой налоговой администрации, тюремной службы. Всего около двух тысяч человек.

«У нас будет полный обзор институтов, которые составляют основу безопасности польского государства», — приводит слова Блащака издание gazeta.pl.

На параде будут продемонстрированы бронемашины «Росомаха», танки «Леопард», самоходные орудия и другая военная техника. Парад дополнит проход 80-и самолётов и вертолётов.

День конституции 3 мая в Польше считается одним из главных государственных праздников. Конституция, принятая Сеймом Речи Посполитой (унии Польши и Литвы) 3 мая 1791 года считается первой в Европе и второй в мире после США. В Польше принято считать это показателем демократичности страны, но в действительности конституция стала результатом бессилия её руководства, что привело к утрате Польшей государственности уже в 1795 году.

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Размещение войск НАТО в Восточной Европе
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