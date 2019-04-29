Заключенный экс-президент Бразилии Лула дал первое интервью из тюрьмы

Куритиба, Бразилия, , 12:00 — REGNUM Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, с апреля 2018 года отбывающий тюремное заключение по обвинению в коррупции, впервые дал интервью газетам. Да Силва побеседовал с испанским изданием El País и бразильским Folha de São Paulo.

В разговоре с журналистами политик признался, что буквально одержим идеей доказать свою невиновность. Он намерен выйти на свободу и продолжить заниматься политикой.

«Не должно быть, чтобы этой страной руководила шайка сумасшедших», — сказал Лула да Силва.

Комментируя события вокруг Венесуэлы, он отметил, что не поддерживает экономическую политику Каракаса, но не может согласиться с признанием Бразилией Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы.

«Честно говоря, какой позор! Они опустили Бразилию до самого низкого уровня внешней политики, какой я когда-либо видел в жизни. И после этого позорища заявили, что собираются отправить два грузовика с продовольствием, но послали два пустых… Пусть каждый заботится о своих делах, а народ Венесуэлы выберет демократическим путем своих правителей», — сказал бывший президент.

По словам Лулы да Силвы, его больше беспокоит нынешняя ситуация в Бразилии, чем личные проблемы и проблемы семьи.

«Не могу представить мечты, какие у меня были в отношении страны, когда мы обнаружили нефть. Я был горд и мечтал о высоком, потому был очень уважаемым президентом. Здесь, в Латинской Америке, Бразилия была эталоном. Я мечтал создать блок в Латинской Америке, который был бы в силах вести дела с Европейским союзом, с США, с Китаем. По одиночке мы слабы. Я был единственным президентом, который участвовал во всех встречах «Большой восьмерки». А теперь мэр Нью-Йорка не хочет организовывать обед для президента Бразилии. Куда мы пришли? Какой позор!»

Как сообщало ИА REGNUM, этой весной суд сократил тюремный срок для бывшего президента с 12 лет и 1 месяца до 8 лет и 10 месяцев. Это решение открывает возможность для домашнего ареста с сентября 2019 года.

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