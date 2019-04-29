Понедельник, 29 Апреля 2019 года
08:45:43 МСК

Медведев примет участие в межправсовете ЕАЭС в Армении

Политика

Особое внимание на заседании будет уделено развитию интеграционных процессов

Москва, 29 апреля 2019, 08:03 — REGNUM  Премьер-министр России Дмитрий Медведев примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится 30 апреля в столице Армении Ереване, сообщил заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

По его словам, особое внимание на заседании будет уделено развитию интеграционных процессов, укреплению союза, а также формированию единых рынков ЕАЭС и развитию отраслевых направлений сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что проект евразийской интеграции в полной мере доказал свою эффективность. Страны — члены ЕАЭС наращивают связи в различных сферах, реализуют масштабные проекты.

Читайте также: Путин: Евразийская интеграция доказала свою эффективность

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить