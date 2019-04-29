Медведев примет участие в межправсовете ЕАЭС в Армении

Москва, , 08:03 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится 30 апреля в столице Армении Ереване, сообщил заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

По его словам, особое внимание на заседании будет уделено развитию интеграционных процессов, укреплению союза, а также формированию единых рынков ЕАЭС и развитию отраслевых направлений сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что проект евразийской интеграции в полной мере доказал свою эффективность. Страны — члены ЕАЭС наращивают связи в различных сферах, реализуют масштабные проекты.

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