В США число противников импичмента Трампа заметно возросло

Вашингтон, , 20:00 — REGNUM 31% граждан США считают, что президент Дональд Трамп оправдан после доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, 56% выступают против импичмента, сообщает АВС на основании данных собственного опроса, проведенного совместно с Washington Post.

Новый опрос, проведенный через неделю после выхода доклада Мюллера, показал, что 56% американцев выступают против того, чтобы Конгресс начал процедуру импичмента против президента Дональда Трампа.

Только 37% поддержали импичмент, при этом среди демократов таковых 62%, а среди республиканцев — 10%. Несогласие с идеей импичмента распространилось по сравнению с летом прошлого года, когда 46% граждан США выступили против импичмента, а поддержали 49%.

В опросе принимал участие 1001 взрослый житель США, погрешность 3,5%.