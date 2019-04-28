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В США число противников импичмента Трампа заметно возросло

Политика

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В США число противников импичмента Трампа заметно возросло
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 28 апреля 2019, 20:00 — REGNUM  31% граждан США считают, что президент Дональд Трамп оправдан после доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, 56% выступают против импичмента, сообщает АВС на основании данных собственного опроса, проведенного совместно с Washington Post.

Новый опрос, проведенный через неделю после выхода доклада Мюллера, показал, что 56% американцев выступают против того, чтобы Конгресс начал процедуру импичмента против президента Дональда Трампа.

Только 37% поддержали импичмент, при этом среди демократов таковых 62%, а среди республиканцев — 10%. Несогласие с идеей импичмента распространилось по сравнению с летом прошлого года, когда 46% граждан США выступили против импичмента, а поддержали 49%.

В опросе принимал участие 1001 взрослый житель США, погрешность 3,5%.

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