Песков рассказал, как Путин проводит мероприятия

Москва, , 15:14 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин никогда не начинает ни одного мероприятия без тщательной подготовки, не овладев всей необходимой информацией. Об этом Песков рассказал в эфире телепередачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Президент никогда не начинает ни одно мероприятие, не подготовившись и не овладев всеми деталями со всеми нюансами. Он обычно использует переезды, перелеты. Он при необходимости может из самолета позвонить кому-то из руководителей ведомств, руководителей служб с тем, чтобы освежить какую-то информацию», — рассказал Песков.

Также пресс-секретарь президента отметил, что прошедшая рабочая неделя у президента Путина была максимально «спрессована по времени и максимально растянута по географии».

Напомним, что президент Путин на неделе побывал с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге, затем прилетел в Читу, где решал вопросы относительно преодоления последствия природных пожаров. Из Читы президент отправился во Владивосток, где состоялась его первая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном на острове Русский. Из Приморья российский лидер отправился в Пекин, где принял участие в международном форуме «Один пояс, один путь». В рамках этого форума Путин провел ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств.