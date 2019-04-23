Вторник, 23 Апреля 2019 года
19:22:55 МСК

Меркель пригласила Зеленского в Германию

Политика

Канцлера ФРГ заверила Владимира Зеленского в дальнейшей поддержки Украины

Берлин, 23 апреля 2019, 19:21 — REGNUM  Канцелер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с одержавшим победу на выборах президента Украины Владимиром Зеленским. Об этом 23 апреля сообщила журналистам представитель германского кабинета министров Ульрике Деммер.

По её словам, в ходе беседы Меркель заверила, что Берлин готов и далее «активно помогать Украине на пути реформ и поддерживать её право на суверенитет и территориальную целостность»

Сообщается, что Ангела Меркель также пригласила Владимира Зеленского посетить с визитом Германию.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня ЦИК Украины подсчитал 100% протоколов с избирательных комиссий. Согласно окончательным результатам, актёр и шоумен Владимир Зеленский набрал во втором туре выборов 73,22% голосов избирателей, действующий президент Пётр Порошенко — 24,45%.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить