Меркель пригласила Зеленского в Германию

Берлин, , 19:21 — REGNUM Канцелер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с одержавшим победу на выборах президента Украины Владимиром Зеленским. Об этом 23 апреля сообщила журналистам представитель германского кабинета министров Ульрике Деммер.

По её словам, в ходе беседы Меркель заверила, что Берлин готов и далее «активно помогать Украине на пути реформ и поддерживать её право на суверенитет и территориальную целостность»

Сообщается, что Ангела Меркель также пригласила Владимира Зеленского посетить с визитом Германию.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня ЦИК Украины подсчитал 100% протоколов с избирательных комиссий. Согласно окончательным результатам, актёр и шоумен Владимир Зеленский набрал во втором туре выборов 73,22% голосов избирателей, действующий президент Пётр Порошенко — 24,45%.