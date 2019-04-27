Пентагон направит еще военнослужащих на границу с Мексикой

Вашингтон, , 03:26 — REGNUM Пентагон намерен направить еще 300 военнослужащих на границу с Мексикой, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что среди них будет 100 поваров, которые будут раздавать пищу мигрантам.

«Несколько наших военнослужащих будут раздавать еду, таким образом им придется войти в контакт с мигрантами», — заявил представитель Пентагона Чарли Саммерс.

Агентство отмечает, что таким образом Пентагон нарушит запрет на контакты между мигрантами и военнослужащими. Сам Саммерс назвал это «поправкой к действующей политике». Также среди 300 военнослужащих, отправленных на границу, будет 160 шоферов и 20 юристов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля президент США Дональд Трамп анонсировал отправку дополнительного военного подразделения на южную границу Соединенных Штатов. По его словам, это вызвано необходимостью не допустить больше случаев, когда мексиканские военные «наставляли оружие на солдат национальной гвардии».