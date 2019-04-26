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Минобороны: Идлибская зона остаётся источником обстрелов и провокаций

Политика

За сутки боевиками обстреляны семь сирийских населённых пунктов

Минобороны: Идлибская зона остаётся источником обстрелов и провокаций
Иллюстрация: Минобороны России

Идлиб, Сирия, 26 апреля 2019, 23:57 — REGNUM  Зона «Идлиб» по-прежнему остаётся местом регулярных нарушений режима прекращения огня боевиками незаконных вооруженных формирований, сообщил 26 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

По данным российского Центра, за сутки боевики из Идлибской зоны обстреляли семь сирийских населённых пунктов, некоторые подверглись обстрелам неоднократно.

В частности, были обстреляны населенные пункты Хараб-эш-Шейх, Айн-Слеймо, Джуб-эль-Ахмар, Сараф, находящиеся в провинции Латакия, а также одноимённый административный центр провинции.

Кроме того, под обстрел попала западная окраина города Алеппо и населенный пункт Сабикия, находящийся в провинции Алеппо.

Читайте ранее в этом сюжете: Newsweek: России надоело терпеть ситуацию в Идлибе

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Война в Сирии
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