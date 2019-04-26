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Россия требует от США прекратить политику шантажа в отношении Венесуэлы

Политика

Санкции против министра иностранных дел Венесуэлы и других официальных лиц этой страны совершенно недопустимы

Россия требует от США прекратить политику шантажа в отношении Венесуэлы
María Alejandra Mora (SoyMAM)
Венесуэла

Москва, 26 апреля 2019, 23:46 — REGNUM  Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало санкции, которые ввело казначейство США в отношении венесуэльских официальных лиц, в том числе министра иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреасы. Соответствующее заявление распространила сегодня, 26 апреля, пресс-служба Министерства иностранных дел России.

«С возмущением восприняли сообщение о том, что США ввели персональные санкции в отношении министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы. Вновь предпринята грубая попытка давления на правительство этой страны и весь венесуэльский народ», — сказано в сообщении МИД России.

Подчеркивается, что такая политика США дискредитирует международную дипломатию.

На Смоленской площади призвали США вернуться в международно-правовое поле и прекратить политику шантажа и провоцирования извне напряжённости в Венесуэле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США ввели персональные санкции против ряда венесуэльских граждан, в том числе против министра иностранных дел этой страны Арреасы.

Тот уже заявил, что Венесуэла находится на верном пути.

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Санкции США против Венесуэлы
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