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Кремль об идее Трампа о ядерном разоружении: нужны детали

Политика

Ядерное разоружение вещь неоднозначная

Москва, 26 апреля 2019, 16:24 — REGNUM  Российские власти позитивно воспринимают идею президента США Дональда Трампа о необходимости уничтожения всего ядерного арсенала на Земле. Об этом сегодня, 26 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете «Ведомости».

Песков заявил, что сама по себе идея Трампа, конечно же, хорошая, но в вопросе ядерного разоружения всегда важны детали этого процесса, а президент США их не раскрывает.

«Идея прекрасная! Но нет никаких деталей. Нет понимания, в чем суть инициативы», — сказал Песков.

Напомним, что телеканал CNN со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщил, что президент США Дональд Трамп проводит со своими министерствами консультации о выработке нового международного ядерного соглашения, которое бы включало Россию и Китай. Также Трамп заявил, что все страны мира должны избавиться от ядерного оружия.

Уточняется, что речь идет о таком договоре, который бы включал в себя все виды вооружения, все боеголовки и носители.

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Ядерное оружие
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