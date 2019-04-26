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За время протестов в Судане погибли не менее 53 человек – Минздрав

Политика

Правозащитники считают, что погибших значительно больше

За время протестов в Судане погибли не менее 53 человек – Минздрав
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Судан

Хартум, 26 апреля 2019, 15:55 — REGNUM  По данным министерства здравоохранения Судана, в результате столкновений в стране, которые начались в декабре 2018 года, погибли не менее 53 человек, сообщает 26 апреля Anadolu Ajansi.

«40 человек погибли не успев получить медицинскую помощь, остальных 13 врачи не смогли спасти», — говорится в заявлении министерства.

Однако данная информация противоречит данным правозащитников из Human Rights Watch, которые утверждают, что за этот период было убито по меньшей мере 100 демонстрантов.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Судане привели к свержению 11 апреля президента страны Омара аль-Башира, заключенного впоследствии в тюрьму. Военные, устроившие переворот, сформировали временное правительство, что вызвало недовольство у оппозиции. Демонстрации продолжаются.

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