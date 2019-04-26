Ирак и Ливан могут присоединиться к астанинскому процессу

Нур-Султан, , 15:44 — REGNUM К астанинскому процессу по мирному урегулированию ситуации в Сирии могут присоединяться Ирак и Ливан, сообщили 26 апреля в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.

В министерстве отметили, что страны-гаранты — Россия, Иран и Турция — обсудили вопрос о расширении числа стран-наблюдателей астанинского процесса. Стороны договорились пригласить присоединиться в астанинскому формату соседей Сирии — Ирак и Ливан.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Нур-Султане завершился 12-й раунд переговоров по мирному урегулированию военно-политического конфликта в Сирии. Участники процесса обсудили развитие ситуации в сирийской провинции Идлиб и на северо-востоке Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане началась очередная встреча по Сирии