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Ирак и Ливан могут присоединиться к астанинскому процессу

Политика

26 апреля в Нур-Султане завершился 12-й раунд переговоров по мирному урегулированию военно-политического конфликта в Сирии

Нур-Султан, 26 апреля 2019, 15:44 — REGNUM  К астанинскому процессу по мирному урегулированию ситуации в Сирии могут присоединяться Ирак и Ливан, сообщили 26 апреля в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.

В министерстве отметили, что страны-гаранты — Россия, Иран и Турция — обсудили вопрос о расширении числа стран-наблюдателей астанинского процесса. Стороны договорились пригласить присоединиться в астанинскому формату соседей Сирии — Ирак и Ливан.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Нур-Султане завершился 12-й раунд переговоров по мирному урегулированию военно-политического конфликта в Сирии. Участники процесса обсудили развитие ситуации в сирийской провинции Идлиб и на северо-востоке Сирии.

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Мирное урегулирование в Сирии
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