Москва, , 15:08 — REGNUM Адвокат компании «Конкорд» Эрик Дюбелье потребовал привлечь к ответственности спецпрокурора США Роберта Мюллера и генпрокурора США Вильяма Барра за нарушение правила 57.7 уголовного округа Колумбия. Именно они в 2016 году инициировали расследование о вмешательстве России в американские выборы.

Дюбелье настаивает, что американцы нарушили право российской компании на справедливый суд и высказали свое мнение относительно виновности обвиняемого. По его словам, суд имеет право наложить штраф и (или) лишить свободы Барра и Мюллера. Адвокат «Конкорда» пояснил, что в мировой практике не раз встречались случаи, когда уголовные санкции применялись к прокурорам и адвокатам и за более мелкие нарушения.

По мнению аналитика Владимира Соловейчика, история Барра и Мюллера — «яркий пример лицемерия и двойных стандартов со стороны раздувающих это дело демократов, а также со стороны представителей юстиции США». Соловейчик считает, что расследование и его итоги не имеют доказательной базы.

Эксперт привел пример ситуации, когда депутаты Госдумы РФ Оксана Дмитриева и Илья Пономарев посещали посольство США в Москве. Политолог отметил, что в 2012 году Генпрокуратура РФ не заявляла о вмешательстве в выборы, хотя основания для этого были.

По мнению Владимира Соловейчика, претензии адвоката компании «Конкорд» абсолютно обоснованны.

«Перед законом все должны быть равны. Тем более, что уровень компетенций и полномочий спецпрокурора Роберта Мюллера вызывает, мягко говоря, большие сомнения», — пояснил он.

Общественный деятель, историк Николай Стариков обратил внимание на избирательность в американском правосудии. Он утверждает, что обвинения «в адрес России, российских компаний, граждан России носят сугубо политический характер». Стариков уверен, что Вашингтон не перестанет обвинять Москву, несмотря на отсутствие доказательств.

«Они будут продолжать поддерживать огонь в этом очаге, продолжать это дело», — сказал эксперт.

Напомним, российская сторона многократно отрицала вмешательство во внутриполитические дела США. Кроме того, американская сторона отказалась предоставить «доказательства» по делу «Конкорда».

Компания Евгения Пригожина фигурирует в опубликованном отчете Роберта Мюллера. По его словам, «Конкорд» якобы финансировался российскими властями для «вмешательства». При этом доказательств об «активных действиях» РФ американской стороной предоставлено так и не было.