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Глава МИД Украины допустил возможность работы с Зеленским

Политика

«Если будут совпадать ценности»

Киев, 26 апреля 2019, 14:56 — REGNUM  Министр иностранных дел Украины Павел Климкин допускает возможность сотрудничества с победившим во втором туре президентских выборах Владимиром Зеленским.

«Я имею свои ценности и убеждения, если они будут совпадать, мы будем разговаривать», — заявил Климкин по итогам переговоров с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский и премьер-министр Украины Владимир Гройсман провели неформальную встречу. О чём шёл разговор — неизвестно, однако у политиков якобы сложилось хорошее впечатление друг от друга.

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Политическая жизнь Украины
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