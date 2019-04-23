Гройсман намерен создать новую политическую силу на Украине

Киев, , 10:05 — REGNUM Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что для участия в выборах в Верховную раду, которые состоятся осенью 2019 года, он намерен создать новую политическую силу.

«Однозначно, что это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые способны не просто говорить, а реально делать вещи, которые будут отданы стране», — сказал премьер-министр в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Гройсман отметил, что в следующем политическом сезоне он не хочет быть «статистом», а намерен стать «активным, бороться за идеи и их внедрять», отметив, что идеи уже есть и как их реализовывать, он тоже понимает. Для этого и формируется группа единомышленников.

Также председатель кабинета министров Украины отметил необходимость изменить избирательную систему до парламентских выборов.

«Если мы не изменим избирательную систему в стране, то фактически новый парламент, который будет избран на старой системе, через 2−3 месяца будет самым большим нашим разочарованием», — считает Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, очередные парламентские выборы на Украине должны состояться 27 октября 2019 года. Согласно нормам закона, ЦИК должна официально объявить о начале избирательного процесса не позднее 28 июля. Самовыдвижения кандидатов и выдвижения партиями стартует 29 июля.

Напомним, 21 апреля жители Украины выбрали нового президента страны. По итогам второго тура (пока подсчитано 99% бюллетеней) лидирует шоумен Владимир Зеленский, за которого проголосовало более 73% избирателей. Действующий глава государства Пётр Порошенко заручился поддержкой 24,45% избирателей.

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