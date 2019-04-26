Сибирский полпред посетил Хакасию и сделал неутешительные выводы

Абакан, , 14:55 — REGNUM Хакасию, где назрели проблемы в вопросах функционирования объектов ЖКХ и энергетики, посетил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Как сообщили ИА REGNUM в Сибирском окружном информационном центре, накопившиеся в республике проблемы рассмотрели 26 апреля в Абакане на совещании под руководством полпреда.

По словам Меняйло, существует поручение президента от 2013 года, согласно которому органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано принять меры, направленные на ликвидацию и недопущение роста задолженности в коммунальной сфере.

«На данный момент в Республике Хакасия поручение главы государства не выполняется — текущие платежи за потреблённые энергоресурсы не оплачиваются в полном объёме», — говорится в сообщении на официальном сайте полпреда.

Приводятся данные о том, что долг предприятий ЖКХ республики перед энергетиками за последние пять месяцев вырос в три раза.

Ранее полпред подчёркивал, что местным властям необходимо выработать системные меры по погашению текущих платежей и недопущению роста задолженности. Однако эти рекомендации выполнены не были:

«Как результат, надёжность обеспечения населения региона коммунальными услугами находится под угрозой. Впервые в округе в течение отопительного сезона были введены ограничения объектов ЖКХ по электроснабжению».

Как подчёркивает Сергей Меняйло, в настоящее время нужно срочно остановить рост задолженности республики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, спланировать и выполнять меры по её ликвидации.

«Для этого потребуется в первую очередь детально разобраться в причинах увеличения долгов и начать стабильно осуществлять текущие платежи предприятиям ЖКХ за поставленные энергоресурсы», — резюмировал сибирский полпред.

В причинах возникновения задолженности в Хакасии будут разбираться представители Минстроя России.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии из-за многомиллионных долгов энергетики в апреле ограничили подачу электроэнергии на котельные Черногорска и Усть-Абаканского района. Без тепла остались десятки многоквартирных домов и социальные объекты. По данным «МРСК Сибири», на тот момент долги составляли порядка 400 млн рублей. Энергетики заявили, что все процедуры проводятся согласно законодательству, однако глава Хакасии Валентин Коновалов обвинил их в том, что они делают заложниками ситуации простых людей.

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Вскоре власти Хакасии объявили о том, что договорённость с энергетиками достигнута, в дома жителей региона начало возвращаться тепло. Однако в «МРСК Сибири» заявили, что власти не останавливают рост долгов за электроэнергию.

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В ситуацию пришлось вмешаться Сергею Меняйло.

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