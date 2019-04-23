«Под мою ответственность»: вместо главы Хакасии блэкаут остановил полпред

Абакан, , 14:06 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло взял под свою ответственность ситуацию с погашением долгов за электроэнергию в Хакасии и попросил руководство «Россетей» не отключать коммунальные предприятия республики. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«В регионе сохраняются низкие температуры, есть риск размораживания систем отопления в жилых домах и соцучреждениях», — пояснил Меняйло.

Полпред отметил, что уже второй раз за последние несколько месяцев вынужден лично вмешиваться в ситуацию с долгами — власти республики так и не смогли решить эту проблему, поэтому МРСК Сибири (дочернее предприятие ПАО «Россети») 23 апреля заявило о старте отключения 18 хакасских предприятий.

«Обратился в «Россети» под мою ответственность не производить отключения электроэнергии», — сообщил Сергей Меняйло.

«Вынужден констатировать, что налицо очевидная некомпетентность властей Хакасии, которые за пять месяцев не нашли ни одного пути решения проблемы. Я обратился в «Россети», чтобы они под мою ответственность не производили отключения электроэнергии коммунальным предприятиям-должникам», — цитирует Сергея Меняйло ИА «Хакасия».

В энергокомпании уже отреагировали на предоставление гарантий Меняйло. «Оперативным решением руководства компании ограничение электроснабжения в Хакасии остановлено. В настоящий момент «Хакасэнерго» в полном объеме обеспечивает электроэнергией все предприятия ЖКХ республики», — говорится на официальном сайте «МРСК Сибири».

Энергетики выразили удивление тем, что вместо губернатора Валентина Коновалова проблему электроснабжения Хакасии вновь решает полномочный представитель Президента.

Как отмечается в сообщении, совокупная задолженность регионального сектора ЖКХ за электроэнергию при правительстве Коновалова к середине апреля увеличилась до 459,7 млн рублей. «Правительство республики самоустранилось от вмешательства в данную ситуацию», — подчёркивается в заявлении «МРСК Сибири».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Павел Акилин выступил с обращением к жителям Хакасии, в котором фактически обвинил правительство региона под руководством губернатора Валентина Коновалова в срыве достигнутых ранее соглашений и бездействии. На 23 апреля было запланировано ограничение подачи электроэнергии ООО «Хакасский ТеплоЭнергоКомплекс», ГУП «Хакресводоканал», ООО «Черногорская котельная № 2», МБУ ЖКХ «Чарки», МБУ «Доркоммунхоз», МБУ ЖКХ «ТЭМП» и МУП ЖКХ «Усть-Бюрсервис».

В начале апреля энергетики уже вводили ограничение не подачу электричества предприятиям-должникам. Глава Хакасии Валентин Коновалов пообещал «МРСК Сибири» подготовить план погашения долгов, после чего ограничения были снято. Однако вместо плана губернатор заявил, что долги существовали и раньше, причём в большем объёме. В энергокомпании эту информацию опровергают: с 1 ноября 2018 года долг вырос на 309,7 миллионов рублей.