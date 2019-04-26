Сенатор США обсудит «вмешательство в выборы» с представителями ФБР

Таллахасси, США, , 14:52 — REGNUM Сенатор Рик Скотт, республиканец из Флориды, в ближайшее время встретится с представителями ФБР для обсуждения подозрений о том, что российские хакеры смогли взломать по крайней мере одну компьютерную сеть правительства округа Флорида во время президентских выборов 2016 года. Об этом сообщает апреля Miami Herald.

Мысли о том, что российские хакеры якобы смогли получить доступ к сети, были подняты в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который был выпущен на прошлой неделе. Как только новость была обнародована, Скотт отправил письмо директору ФБР Кристоферу Рэю с просьбой поделиться информацией на эту тему.

Нынешний губернатор Флориды Рон Десантис, республиканец, также сказал, что ФБР запланировало с ним брифинг по этому вопросу, — он уточнил, что вряд ли узнает, о каком округе идет речь. Никаких подробностей и предстоящей встрече с ФБР он не раскрыл, в ФБР также отказались от комментариев.