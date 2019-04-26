Путин присвоил звание Герой Труда жителю Приморья Сергею Антонову

Владивосток, , 13:11 — REGNUM Указом президента РФ Владимира Путина звание Героя Труда за особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоено руководителю направления промвооружения и такелажа акционерного общества «Южморрыбфлот» (входит в группу компаний «Доброфлот», Приморский край) Сергею Антонову, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сергей Антонов более 40 лет проработал в рыбной отрасли. Последние 12 лет он трудится в «Южморрыбфлоте». На предприятии он отвечает за всю деятельность по разработке, модернизации, производству и обеспечению судов компании промвооружением и такелажем. «Южморрыбфлот» при непосредственном участии Сергея Антонова осваивает перспективный вид промысла на Дальнем Востоке — кошельковый промысел скумбрии и сардины тихоокеанской.

Под руководством Антонова в ООО «Рыболовецкий колхоз «Новый мир» был восстановлен и модернизирован цех по ремонту и пошиву орудий лова, который в 2014 году был передан «Южморрыбфлоту». Он обучил работников технологии изготовления промвооружения «с нуля» и расширил штат до 60 человек. Сегодня под руководством Сергея Ивановича цех орудий лова занимается как ремонтом, так и изготовлением разноглубинных и донных тралов и траловых мешков.

«Освоение с нуля промысла рыбы, которую никто не ловил около 25 лет, с учётом специфики российских районов промысла — очень сложная, ответственная и рискованная задача. Сергей Иванович обладает всеми необходимыми качествами для достижения результата. На протяжении вот уже трёх лет он лично, несмотря на возраст, ходит в море для организации и обучения моряков кошельковому промыслу, без которого рассчитывать на успех в этом важном для отрасли, региона и страны деле не приходится», — рассказали на предприятии.

Сергей Антонов окончил Азербайджанский рыбопромышленный техникум. Свой трудовой путь начал в 1973 году в Управлении производственных флотилий «Дальморепродукт» в должности мастера добычи. В 1981 году был награждён медалью «За трудовую доблесть», в 1986 году — орденом Трудовой Славы III степени, в 1988 — государственной премией СССР за выдающиеся достижения в труде и научно-техническом творчестве, в 2015 году — за заслуги в развитии рыбного хозяйства России II степени.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении звания Героя Труда. Звание присвоено пяти гражданам.