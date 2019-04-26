Путин присвоил звание Героя Труда адыгейскому поэту Исхаку Машбашеву

Москва, , 12:29 — REGNUM Звание Герой Труда Российской Федерации присвоено адыгейскому поэту и писателю Исхаку Машбашеву указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 26 апреля, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на сайт Кремля. Известный писатель оказался в числе пяти граждан РФ, которым присвоено высокое звание Герой Труда — «За особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Народному писателю Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии Искаку Машбашеву 25 мая исполнится 89 лет. Он родился в 1930 году в ауле Урупском Успенского района Краснодарского края. Печататься Исхак Шумафович начал с 19 лет — первую книгу его издали в 1949 году, а в 1957 году получил профильное образование, окончив Литературный институт им. Горького в Москве. С 1956 года по 1959-й он работал заведующим отделом областной газеты «Социалистическэ Адыгей». С 1962 года является председателем правления Союза писателей Адыгеи, академиком Адыгской (Черкесской) международной академии наук, академии наук Абхазии, почетным доктором Адыгейского, Кабардино-Балкарского и Майкопского технологического университетов, почетный гражданин Майкопа. В течение 13 лет, с 1970 по 1983 являлся главным редактором журнала «Дружба».

За свою долгую литературную жизнь он написал более 60 книг, многие из которых известные в других странах мира благодаря переводам, а стихи Исхака Машбашева в Адыгее стали поистине народными. Он стал автором слов гимна Республики Адыгея. Свою первую книгу стихов — «Сильные люди» — Машбашев издал еще в 1953 году, тогда молодому поэту было всего 23 года. Первый роман «Оплаканных не ждут» выпустил в 1966 году. Следующий свой роман, «Метельные годы», писатель посвятил теме Великой Отечественной войны. Истории адыгейского народа посвящены романы «Тропы из ночи» (1971 год), «Гошевнай» (1985), «Бзиюкская битва» (роман писался в 1976—1978 годах, а вышел в русском переводе под названием «Раскаты далекого грома»), посвященный восстаниям адыгейских крестьян в XVIII веке. Исхак Машбашев значительную часть творческой жизни посвятил переводам на адыгейский язык произведений русских поэтов — он перевел «Слово о полку Игореве», произведения Пушкина — «Скупой рыцарь», «Медный всадник», «Моцарт и Сальери», Лермонтова — «Беглец», Некрасова — «Железная дорога», Блока — «Двенадцать», Есенина — «Анна Снегина», Маяковского — «Облако в штанах».

Исхак Машбашев награжден Орденом Дружбы народов, а также орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степеней.

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