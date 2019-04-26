Минобороны РФ реконструирует более 100 аэродромов

Москва, , 12:53 — REGNUM Министерство обороны РФ начинает масштабную реконструкцию более 100 военных аэродромов, заявил 26 апреля глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

В настоящее время Министерство обороны готовит проект плана реконструкции и ремонта 106 аэродромов», — сказал Шойгу на заседании коллегии министерства обороны.

По его словам, в рамках реконструкции планируется отремонтировать более 13 млн кв. м искусственных покрытий аэродромов. Также на аэродромах будет построено более 700 объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу заявил, что за шесть лет Минобороны провело системное перевооружение Вооружённых сил РФ.

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