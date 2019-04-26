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Минобороны РФ реконструирует более 100 аэродромов

Политика

Также на аэродромах будет построено более 700 объектов

Москва, 26 апреля 2019, 12:53 — REGNUM  Министерство обороны РФ начинает масштабную реконструкцию более 100 военных аэродромов, заявил 26 апреля глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

В настоящее время Министерство обороны готовит проект плана реконструкции и ремонта 106 аэродромов», — сказал Шойгу на заседании коллегии министерства обороны.

По его словам, в рамках реконструкции планируется отремонтировать более 13 млн кв. м искусственных покрытий аэродромов. Также на аэродромах будет построено более 700 объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу заявил, что за шесть лет Минобороны провело системное перевооружение Вооружённых сил РФ.

Читайте подробнее: Шойгу рассказал о новом вооружении российской армии

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Вооруженные силы России
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