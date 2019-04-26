В Раде предлагают раздавать украинские паспорта прямо в центре Москвы

Киев, , 11:38 — REGNUM На Украине нашли способ «отомстить» России за принятое решение упростить процедуру получения российского гражданства жителями Донбасса. Так, депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский предложил выдавать украинские паспорта жителям Тюмени и Краснодарского края. Об этом парламентарий заявил в ходе планерного заседания.

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Депутат отметил, что в этих регионах России проживает значительное количество этнических украинцев, которые наверняка хотят получить гражданство Украины. Более того, в самой Москве граждан Украины столько, что в Киеве даже и не представляют.

«Почему бы нам не начать раздавать прямо в центре Москвы украинские паспорта? Пускай они в Думе точно так же думают, к кому из международных организаций обращаться, чтобы прекратить раздачу украинских паспортов», — предложил политик, отметив, что он это заявляет на полном серьёзе.

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Поступок Москвы Рыбчинский назвал «недипломатичным», что, по его мнению, также требует недипломатичного ответа. Депутат считает, что раздача украинских паспортов в Москве поставит правительство России в «безвыходное положение».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который предполагает упрощение процедуры предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской Народных Республик. В Киеве такой шаг Москвы восприняли как провокацию и заявили о продолжающейся агрессии со стороны России и вмешательстве во внутренние дела Украины.