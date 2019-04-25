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Власти ЛНР готовятся к выдаче паспортов России жителям республики

Политика

Профильные министерства организуют условия приёма документов желающих получить гражданство РФ

Власти ЛНР готовятся к выдаче паспортов России жителям республики
Иллюстрация: Lug-info.com
ЛНР

Луганск, 25 апреля 2019, 18:46 — REGNUM  Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник распорядился организовать условия для приёма документов от жителей ЛНР, желающих получить паспорта Российской Федерации, сообщает 25 апреля пресс-служба главы руководства ЛНР.

«Леонид Пасечник поручил профильным министерствам создать все необходимые условия для организации процесса приема документов от граждан ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации», — указано в сообщении пресс-службы.

Подчёркивается, что Леонид Пасечник требует сделать весь процесс приёма документов максимально простым и понятным для жителей Луганской Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке», напрямую относящийся к жителям республик Донбасса.

Читайте ранее в этом сюжете: Совбез ООН проведёт заседание по решению РФ о паспортах для Донбасса

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