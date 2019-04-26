Трамп рассказал, за кого из кандидатов в президенты США он «болеет»

Вашингтон, , 11:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в нескольких словах описал каждого из наиболее заметных демократических кандидатов на следующих президентских выборах, сообщает The Hill.

По мнению Трампа, у Камалы Харрис — немного «неприятный ум», Джо Байден — это «сонный Джо», Берни Сандерс обладает энергией, но использует ее в неверном направлении, Бето О`Рурк скоро «завянет».

"И мэр Пит тоже этого не сделает. Я болею за него, но он этого не сделает», — сказал глава государства.

Напомним, Пит Баттигиг, мэр города Саут-Бенд в Индиане, не был в США известным политиком до своей избирательной кампании. На общем фоне он выделяется своим отцом, который перевел на английский язык «Тюремные тетради» Антонио Грамши, и своим однополым браком.