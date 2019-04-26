Сити-менеджер, а не прямые выборы: депутаты Приангарья проголосовали

Иркутск, , 10:35 — REGNUM Вопреки намерению главы Приангарья Сергея Левченко добиться прямых выборов главы Иркутска, депутаты Законодательного собрания Иркутской области приняли в первом чтении проект закона, предлагающий избрание по итогам конкурса. Ожидается, что именно эта процедура придёт на смену установленному порядку выборов главы города из числа депутатов городской думы, следует из официальной информации иркутского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

, — пояснили в забайкальском парламенте.

«Данный законопроект был внесен депутатами областного парламента(КПРФ) и(ЛДПР). Работа над законопроектом продолжится во втором чтении»

Напомним, на внеочередной сессии Законодательного собрания, созванной по инициативе 21 депутата Законодательного собрания, рассматривались два альтернативных проекта закона, касающихся способов формирования органов местного самоуправления в Иркутской области. В соответствии с законодательством, альтернативные законопроекты как взаимоисключающие должны рассматриваться Законодательным собранием одновременно, с использованием рейтингового голосования. Принятым считается тот законопроект, который наберет наибольшее количество голосов депутатов.

Как сообщает Ircity.ru, за законопроект о возвращении прямых выборов мэра Иркутска проголосовали 19 депутатов, за предложение о конкурсном отборе на пост мэра — 27. Причём известно, что самая многочисленная фракция КПРФ (в неё входит 18 депутатов) голосовала за прямые выборы мэра все единогласно, но в связи с нехваткой голосов, голосовала и за второй вариант.

«Какой закон пройдёт. То, что сегодня [мэр] выбирается из депутатов, мало кого устраивало. Поэтому мы так голосовали», — отметила депутат от КПРФ Ольга Носенко.

Напомним, 9 сентября 2018 года в Иркутской области при явке 26,3% прошли выборы в Законодательное собрание. КПРФ получила 18 мест с региональном парламенте, «Единая Россия» — 17 мест, четыре мандата получили члены ЛДПР, по три — справедливороссы и члены «Гражданской платформы».

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Прямые выборы мэра Иркутска были отменены в 2015 году. Два года назад депутаты Законодательного собрания Иркутской области отклонили проект закона о возвращении прямых выборов мэра Иркутска, предложенный коллегами-коммунистами. Новая попытка возврата к прямым выборам столичного главы была предпринята в конце августа 2018 года на заседании комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении в Законодательном собрании Иркутской области.

В октябре 2018 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко вновь подтвердил журналистам, что является сторонником прямых выборов губернатора Иркутска и готов «пробить» их «несмотря ни на что». Репутиционные потери, понесённые главой региона, политологам ещё предстоит проанализировать.

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