Единороссы возглавили Заксобрание Приангарья

Иркутск, , 14:11 — REGNUM Три вице-спикера Законодательного собрания Иркутской области определены тайным голосованием на первой парламентской сессии третьего созыва. Эти должности заняли Кузьма Алдаров и Александр Ведерников из «Единой России» и Ольга Носенко из КПРФ, сообщает 19 сентября корреспондент ИА REGNUM. Председателем Закса на первой сессии избран единоросс Сергей Сокол. За него проголосовали 23 депутата, тогда как его соперница Ольга Носенко заручилась поддержкой лишь 21 коллеги. На должность члена Совета Федерации выдвинут секретарь Иркутского регионального отделения «Единой России» Сергей Брилка. Соответствующее решение приняли члены полисовета партии на заседании 14 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Иркутской области при явке 26,3% прошли выборы в Законодательное собрание. КПРФ получила 18 мест с региональном парламенте, «Единая Россия» — 17 мест, четыре мандата получили члены ЛДПР, по три — справедливороссы и члены «Гражданской платформы».

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