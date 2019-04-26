РФ предложила КНДР упростить визовые процедуры для российских туристов

Владивосток, , 09:54 — REGNUM Россия предложила Северной Кореи облегчить визовые процедуры для туристов из РФ, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Сейчас все привыкли подавать документы в электронном виде, чтобы не ходить по консульствам, это удобно и быстро», — заявил Кожемяко, добавив, что речи о полной отмене виз пока не идет.

Напомним, в марте сообщалось, что Россия и Северная Корея подписали меморандум о взаимопонимании в области развития туризма. По словам экспертов, речь идёт об некотором упрощении процедуры получения виз.

В настоящее время получить визу для индивидуального посещения КНДР гражданам России практически невозможно: все поездки, как правило, организуются в составе групп.

Читайте также: Ростуризм: электронные визы увеличивают турпоток на 20−30%