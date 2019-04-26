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РФ предложила КНДР упростить визовые процедуры для российских туристов

Политика

Однако речи о полной отмене виз пока не идет

Владивосток, 26 апреля 2019, 09:54 — REGNUM  Россия предложила Северной Кореи облегчить визовые процедуры для туристов из РФ, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Сейчас все привыкли подавать документы в электронном виде, чтобы не ходить по консульствам, это удобно и быстро», — заявил Кожемяко, добавив, что речи о полной отмене виз пока не идет.

Напомним, в марте сообщалось, что Россия и Северная Корея подписали меморандум о взаимопонимании в области развития туризма. По словам экспертов, речь идёт об некотором упрощении процедуры получения виз.

В настоящее время получить визу для индивидуального посещения КНДР гражданам России практически невозможно: все поездки, как правило, организуются в составе групп.

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Туризм
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