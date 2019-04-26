Турция и Франция обменялись взаимными обвинениями в геноциде

Анкара, , 08:56 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Францию в геноциде народа тутси в Руанде, сообщает новостной портал 20 minutos.

Выступая на турецком телевидении, Эрдоган прокомментировал обвинения в адрес Турции в геноциде армян, совершенном в 1915 году.

«25 лет назад в результате геноцида в Руанде были убиты 800 тыс. человек, и зачинщиками этого были французы. И французы хотят нас учить», — сказал он. — (…) Те, кто намереваются читать Турции лекции о правах человека, демократии, армянской проблеме, борьбе с терроризмом, имеют кровавую историю».

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ответил на выступление турецкого лидера. По его словам, Франция «не будет впечатлена ни какой-либо ложью, ни давлением». Его страна стремится «к исторической точности и примирению».

«Отдавая дань памяти жертвам геноцида армян, Франция остается верна своим ценностям», — сказал Филипп.

Напомним, 24 апреля в мире отмечают День памяти жертв геноцида армян, совершенного на территориях, контролируемых Османской империей. В 1994 году в Руанде были убиты, по разным оценкам, от 500 тыс. до 1 млн человек, большинство из которых принадлежали к народу тутси. Франция поддерживала правительство хуту, осуществившее геноцид.