Барзани провел встречу с делегацией из США

Эрбиль, Ирак, , 07:29 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани принял в Эрбиле американских парламентариев, сообщает 26 апреля Kurdistan.ru.

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, проблемы сирийских беженцев, временно пребывающих в курдской автономии, а также борьбу с остатками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Глава курдского правительства рассказал о политических событиях в Эрбиле, о процессе формирования правительства, а также предложил всем заинтересованным инвестировать в развитие региона.

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