В Сингапуре обеспокоились противостоянием США и Китая

Москва, , 04:28 — REGNUM Стратегическое противостояние Китая и США создает ряд рисков для Азиатско-тихоокеанского региона, заявил старший государственный министр обороны Сингапура Хенг Чи Хоу в ходе своего выступления на VIII Московской конференции по международной безопасности.

В частности, по словам Хенга Чи Хоу, между Китаем и США идет торговая война, демонстрирующая явную конкуренцию между странами.

В связи с этим, отметил он, в регионе существует два вызова, один из которых — необходимость выбора стороны в этом противостоянии. Второй же вызов — снижение экономической активности в странах АТР из-за торговой войны США и КНР.

Хенг Чи Хоу добавил, что если торговые противоречия между Вашингтоном и Пекином не будут улажены, то страны АТР начнут «самоизолироваться».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля американские СМИ заявили о возможном подписании торгового соглашения между Китаем и США к началу лета 2019 года. По данным The Wall Street Journal, стороны проведут еще ряд торговых консультаций и, в случае их успеха, сформируют окончательный вариант торгового соглашения.

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