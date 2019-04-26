Ким Чен Ын: Безопасность Корейского полуострова зависит от США

Пхеньян, , 03:15 — REGNUM Безопасность Корейского полуострова зависит от позиции США по Северной Корее, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам Ким Чен Ына, Соединенные Штаты на переговорах во вьетнамском Ханое продемонстрировали недружественную позицию по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. Из-за этого переговоры по ситуации в регионе находятся на мертвой точке.

«Также он (Ким Чен Ын — прим. ИА REGNUM ) сказал, что мир и безопасность Корейского полуострова полностью зависят от последующего подхода США, и КНДР будет готова ко всяким обстоятельствам», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находится в России с официальным визитом. 25 апреля состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным. На 26 апреля у северокорейского лидера запланирован осмотр достопримечательностей города Владивостока.

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