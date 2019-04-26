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Небензя – о паспортах РФ для Донбасса: Это помощь, а не «ползучая аннексия»

Политика

В Совете Безопасности ООН обсуждают дружественный шаг России в адрес Донбасса

Нью-Йорк, США, 26 апреля 2019, 01:31 — REGNUM  Решение Москвы упростить выдачу российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР — это мера, позволяющая помочь людям, которых украинские власти довели до отчаяния, заявил постпред РФ в Совете Безопасности ООН Василий Небензя.

Выступая на инициированном Украиной заседании, Небензя отметил, что украинские власти довели не только жителей Донбасса до того, что они стремятся получить российское гражданство, но и жителей Украины, которые массово стремятся получить паспорта граждан РФ.

Он подчеркнул, что Россия не занимается «ползучей аннексией», а решает те проблемы, которые отказался решать Киев. Указ о паспортах — гуманитарная мера, которая «отвечает на отчаяние многих тысяч людей».

«Не мы их насильно делаем российскими гражданами, а они сами к этому стремятся. Мы лишь предоставляем такую возможность и значительно облегчаем этот процесс», — сказал Небензя.

Напомним, после того как Москва упростила получение российского гражданства для граждан ЛНР и ДНР, Киев инициировал экстренное заседание СБ ООН. Из Киева в очередной раз прозвучали обвинения в агрессии и призывы к международным партнёрам усилить давление на Россию.

Читайте ранее в этом сюжете: Что Россия должна сказать Украине на заседании СБ ООН по Донбассу

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