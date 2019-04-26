Молдавия: партия Додона вновь не пришла на встречу с правой оппозицией

Кишинёв, , 01:29 — REGNUM Партия социалистов Молдавии снова не пришла на переговоры, инициированные правым оппозиционным блоком ACUM. Как передает ИА REGNUM, блок ACUM пригласил партию Игоря Додона обсудить «антиолигархическую» повестку.

«Социалисты продемонстрировали, что не готовы к серьезным обсуждениям», — скала депутаты от ACUM Михаил Попшой

Его коллега Александр Слусарь снова подтвердил, что ACUM не пойдет на созданий коалиции с ПСРМ и не станет «делить должности». Слусарь добавил, что ACUM готов обсуждать с социалистами формирование рабочих органов парламента и правительства, но не на четыре года, а для реализации «антиолигархической» повести, после чего предлагаемый ACUM на должность спикера подал бы в отставку. «Сейчас мяч на стороне социалистов», добавил он.

Вместе с тем, он уверен, что социалисты фактически уже вошли в коалицию с Демпартией Владимира Плахотнюка. В ПСРМ ранее заявили, что будут готовы к переговорам, когда ACUM выполнит все условия, сформулированные совета ПСРМ: официальное формирование коалиции, поста премьера и четыре портфеля в правительстве.