В Пскове поддержали сельских депутатов: трудно отчитываться о доходах

Псков, , 00:09 — REGNUM Псковское областное собрание депутатов поддержало инициативу по упрощению порядка декларирования доходов для работающих на непостоянной основе депутатов сельских поселений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, один из авторов поправок выступил и сенатор от Псковской области, вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак.

Для депутатов сельских поселений предложено ввести альтернативные меры ответственности за предоставление неполных и недостоверных сведений в декларациях, так как «есть множество примеров, когда по итогам проверки деклараций органы прокуратуры инициируют массовые сложения полномочий муниципальных депутатов по формальным основаниям, что, по сути, парализует работу органов местного самоуправления».

«Так, например, в одной из деклараций была не указана премия в размере 300 рублей, на 10 копеек была округлена сумма годового дохода», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Инициаторы смягчения ответственности за ошибки в декларациях муниципальных депутатов отмечают, что «90% депутатов сельских поселений работают на непостоянной основе и сталкиваются с серьезными затруднениями при заполнении большого пакета декларационных документов, а из-за удалённости сельских поселений от крупных населённых пунктов, в которых располагаются отделения банков, сельские депутаты испытывают трудности в получении необходимых для заполнения деклараций документов, например, выписок с банковских счетов».

В качестве альтернативных мер ответственности предложены предупреждение или освобождение от должности без прекращения полномочий депутата представительного органа муниципального образования.

Кроме того, предложено избавить работающих на непостоянной основе сельских депутатов от необходимости собирать множество справок и документов, если в течение отчётного года они не делали крупных покупок (земельный участок, недвижимость, транспортное средство, ценные бумаги или акции) на сумму, превышающую общий доход депутата и его семьи за три последних года, предшествующих отчётному периоду.

Поправки предлагается внести в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в статью 121 Федерального закона «О противодействии коррупции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году с подобной инициативой выступал бывший депутат Госдумы РФ от Новгородской области Александр Коровников: он предлагал декларировать свои доходы только тем депутатам, которые работают на штатной (постоянной) основе.

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В Новгородской области из-за недостоверных деклараций только в 2017 году были досрочно прекращены полномочия 27 муниципальных депутатов, в 2018 году — ещё девять. В настоящее время прокуратура настаивает на досрочном прекращении полномочий семи депутатов думы Окуловского района — это треть её состава, всего в районной думе 21 депутат.

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Муниципальные собрания депутатов всё чаще отказывают прокуратуре досрочно прекращать полномочия народных избранников, но суды принимают решения в пользу прокуратуры — депутатов лишают мандатов после повторного представления прокуратуры, исполняя уже решения суда.

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