Путин поручил правительству принять меры для поддержки российских виноделов

Москва, , 20:48 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству принять меры для поддержки российских виноградарских хозяйств и производителей винодельческой продукции из винограда, выращенного на территории России. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Данное поручение президент России дал по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая состоялась 18 марта.

В поручении сказано, что президент велит правительству принять меры, направленные на обеспечение системной поддержки отечественных виноградарских хозяйств и производителей винодельческой продукции, произведенной из винограда, выращенного на территории Российской Федерации, в том числе в Республике Крым и городе Севастополе. В первую очередь поддержка должна быть оказана субъектам малого и среднего предпринимательства.

Правительство обязано представить доклад по принятым мерам поддержки до 15 июня 2019 года.

Если есть необходимость, то правительство может представить предложения о внесении в законодательство изменений, которые бы были направлены на защиту интересов российских производителей винодельческой продукции, произведенной из винограда, выращенного на территории России.